Linn da Quebrada comemora nova certidão: 'Lina Pereira dos Santos'

A cantora Linn da Quebrada em 2017 em São Paulo Foto: Agência Estado

A cantora e atriz Linn da Quebrada, de 31 anos, comemorou na última quarta-feira, 29, a mudança de nome com a foto de sua nova certidão de nascimento. Agora Lina Pereira dos Santos, a artista é uma das vozes mais contundentes na luta contra o preconceito de gênero, LGBT fobia e Transfobia. Conhecida pelo hit Bixa Preta, a artista estourou em 2016 com a turnê Bixarya, participou de programas da Globo, como Amor & Sexo e do documentário de Alice Riff, Meu Corpo É Político. Ela interpretou Natasha na série Segunda Chamada, também do canal.

Foi através de um vídeo no seu Instagram que a artista comemorou nova etapa de sua vida com os fãs. Esperançosa, ela encorajou seus seguidores a lutarem pelos seus direitos e exaltou sua trajetória: "É uma vitória tão grande para mim, para nós, pessoas travestis, pessoas trans, que somos negadas em vida".

Ao lado da cantora Jup do Bairro, Linn apresentava o programa TransMissão, no Canal Brasil. A faixa trazia convidados que faziam parte da sigla e discutia direitos, a cena cultural da população Trans e trajetórias de personalidades, como Liniker, amiga de longa data de Linn.