Liniker testa positivo para covid-19 e adia shows em SP e Curitiba

Liniker se apresentaria nesta sexta, 29, no festival Eisenbahn CraftGarten, mas precisou cancelar a apresentação após testar positivo para covid-19. Foto: Caroline Lima

Liniker divulgou nesta quinta-feira, 28, que foi diagnosticada com covid-19. A cantora se apresentaria em Curitiba nesta sexta, 29, e no festival Eisenbahn CraftGarten no domingo, 1º de maio, em São Paulo.

Nas redes sociais, a artista informou que o show na capital paranaense, que está com os ingressos esgotados, foi remarcado para o dia 8 de junho. Segundo ela, todos os ingressos adquiridos anteriormente continuam valendo para a nova data.

O Eisenbahn CraftGarten comunicou que Letrux substituirá Liniker no palco do festival. O evento acontece gratuitamente e também conta com artistas como Baco Exu do Blues, Luedji Luna e Silva.

A assessoria de Liniker informou ao Estadão que a cantora está bem, "na medida do possível", e se cuidando para voltar aos palcos assim que for seguro.

Nas redes socias, ela disse que começou a se sentir mal há cerca de três dias e que fez um teste de covid-19, que veio negativo. "Ainda assim, as minhas médicas pediram para que eu ficasse em observação e refizesse o teste. Hoje, realizei o teste novamente e os três, infelizmente, deram positivo para covid-19", explicou.

"Eu voltarei com toda a força e estou confiante na minha melhora, porque me vacinei com três doses e acredito na ciência", completou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais