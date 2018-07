Lindsay Lohan faz sua primeira aparição pública com o noivo

Foto: Bang Showbiz

Lindsay Lohan e seu noivo, Egor Tarabasov, fizeram sua estreia no tapete vermelho como um casal no Caudwell Children's Butterfly Ball na noite da última quarta-feira, 22, em Londres.

A atriz de Meninas Malvadas e o herdeiro russo, 22, aparentavam estar extremamente felizes enquanto posavam para fotos na sua primeira aparição pública desde que ficaram noivos.

Ao compartilhar uma foto no seu Instagram ao lado de seu futuro marido, Lindsay - que agora vive na capital britânica - escreveu: "#Nasquartasusamosrosa #butterflyball2016 @clairelcaudwell e @johncaudwell obrigado por incluírem a gente para dar suporte no trabalho que vocês fazem pelas crianças, Deus abençoe vocês!"

Egor também publicou uma foto do par e disse que se sentiu "orgulhoso" de ir a um evento de caridade com a futura esposa. Junto com a imagem ele escreveu: "Orgulhoso de estar no #Butterflyball16 com @lindsaylohan dando apoio a @caudwellchildren obrigado @johncaudwell".

Egor certamente tem o aval do pai de Lindsay, Michael Lohan. Ele recentemente falou: "Eu estou muito feliz que minha filha encontrou a verdadeira felicidade. Está escrito no rosto dos dois."