Lindsay Lohan exige pedido de desculpas de seu ex-noivo

Lindsay Lohan exigiu um pedido de desculpas de seu ex-noivo, Egor Tarabasov. A atriz se separou do empresário russo no mês passado após uma briga pública explosiva em uma praia em Mykonos, e revelou que ainda está esperando que o ex-companheiro peça desculpas.

Ela compartilhou uma foto sensual de si mesma em preto e branco usando lingerie e acrescentou a legenda: "Talvez eu volte a ser loira?", seguda das hashtags #noboyfriend (sem namorado), #stillneedimsorry (ainda preciso de um pedido de desculpas) e #work (trabalho).

Além da imagem atrevida, Lindsay também postou uma selfie sem maquiagem com a legenda: "Como Eminem disse: 'pacientemente esperando'", sugerindo que ainda permanece à espera de que seu ex-noivo peça desculpas publicamente.

No mês passado, Lindsay foi fotografada usando seu anel de noivado, apesar de acusar Egor de traição, mas é improvável que o casamento continue nos planos, já que ela estava usando a joia de esmeralda em sua outra mão.

A estrela de Meninas Malvadas admitiu recentemente que está com medo de Egor e o acusou de ser abusivo com ela. "Percebi agora que você não pode ficar em um relacionamento apenas por amor. Nenhuma mulher pode apanhar e ficar com aquela pessoa se a pessoa não estiver preparada para pedir desculpas."

A briga ocorreu após uma discussão, durante a qual Lindsay arremesou o celular de Egor para fora da janela. A atriz ficou relutante em entrar em detalhes sobre o incidente, mas sugeriu que o comportamento de Egor foi afetado pelo álcool. "Egor bebeu demais e ele ficou louco", resumiu.

O ex-casal protagonizou uma outra briga na sacada do apartamento que eles dividiam em Knightsbridge, em Londres, que foi filmada por um vizinho. Durante esse incidente, Lindsay acusou Egor de agredí-la, gritando: "por favor, por favor, ele acabou de me estrangular. Ele quase me matou". Mais tarde, a polícia foi chamada ao local, mas ninguém foi preso.

Os dois não se viram desde então. Apesar disso, Lindsay entrou em contato com Egor e deu a entender que eles ainda poderiam conciliar suas diferenças. "Preciso de encerramento. Realmente me apaixonei por ele, mas ele quebrou minha confiança e me fez sentir insegura. Sei que não sou um anjo, mas tentei consertar as coisas. É com ele agora."

Confira as fotos do Instagram de Lindsay:

