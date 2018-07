Lindsay Lohan diz que os dias de festa e confusão 'devem ficar no passado'

Lindsay Lohan durante o Festivan de Cannes de 2017 Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Os dias de esbórnia terminaram para Lindsay Lohan. A atriz de 31 anos declarou, em entrevista ao The New York Times, que encerrou esse capítulo de sua vida e espera que o público passe a ter uma visão diferente a seu respeito.

Lindsay, que atualmente vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, emprestou seu nome para um clube noturno que abriu em Atenas em 2016. Em maio deste ano, ela assumiu seu lado empreendedor e abriu o Lohan Beach House, um clube exclusivo na paradisíaca praia de Mykonos, na Grécia.

"Existe um lado de negócios em minha vida agora, mas eu não estou mais na América, então ninguém sabe sobre isso, o que é bom para mim. Porque eu posso realmente focar no resultado das coisas", disse a atriz.

Para ela, a grande exposição de sua vida e seu histórico com álcool, drogas e relacionamentos abusivos afetaram a percepção que o público tem sobre ela. Hoje, ela deseja mudar isso. "[Espero que as pessoas percebam que] eu sou uma pessoa normal, uma pessoa legal. Uma boa pessoa. Eu não tenho más intenções. E meu passado tem que ficar no passado. As pessoas precisam desapegar disso e parar de trazerem à tona porque isso já foi. Morreu. E isso é o mais importante para mim", acrescentou.

A atriz recentemente filmou a série britânica Sick Note e afirmou que ainda tem outras produções planejadas para o futuro. "Eu não quero ninguém me julgando. Minha atuação é boa, meu trabalho é bom, e eu adoro trabalhar", disse ela, que não quis ser fotografada pela publicação a não ser que fosse paga pela sessão de fotos.