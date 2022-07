Lindsay Lohan anuncia que está casada com Bader Shammas

Lindsay Lohan anunciou em suas redes sociais que se casou com Bader Shammas. Foto: Instagram/@lindsaylohan

Lindsay Lohan anunciou em seu Instagram neste sábado, 1º, que está casada com Bader Shammas. Ela compartilhou uma foto com o marido com uma declaração romântica.

"Eu sou a mulher mais sortuda do mundo. Você me encontrou e sabia que eu queria encontrar felicidade e graça, tudo ao mesmo tempo. Estou chocada que você é meu marido. Minha vida e meu tudo. Toda mulher deveria se sentir assim todos os dias", escreveu.

Na imagem, eles aparecem abraçados. Apesar de ter informado sobre o casamento, o casal não compartilhou registro de cerimônia nem com roupas de noivos. Atualmente, os dois moram em Dubai.

Neste sábado, 2, também é aniversário de Lindsay. Ela está completando 36 anos. Nos comentários da publicação, alguns fãs aproveitaram para desejar felicitações pela data.