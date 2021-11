Lindsay Lohan anuncia noivado: 'Minha família. Meu futuro'

Bader Shammas e Lindsay Lohan em foto publicada no Instagram Foto: Instagram/ @lindsaylohan

Lindsay Lohan anunciou que está noiva neste domingo, 28. A atriz, de 35 anos, fez o anúncio nas redes sociais e se declarou ao amado Bader Shammas.

Em seu perfil no Instagram, Lindsay compartilhou um carrossel de fotos com o amado, com quem namora há dois anos. A protagonista de Meninas Malvadas aparece sorrindo e mostrando seu anel de noivado nas imagens.

"Meu amor. Minha vida. Minha família. Meu futuro", escreveu ela na legenda sobre o companheiro. O relacionamento havia sido revelado pelo jornal The Sun no começo deste ano.

Diferentemente dos antigos namorados da artista, Bader não é do meio artístico e, segundo a revista E! online, ele trabalha no mercado financeiro. Confira a declaração de Lindsay: