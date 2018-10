Liminha chora ao falar sobre estado de saúde, após sofrer AVC

O assistente de palco Ailton Alves Sampaio, o Liminha, do SBT. Foto: Instagram/@liminhasbt

Ailton Alves Sampaio, mais conhecido como Liminha, deu notícias de seu estado de saúde através das redes sociais, após sofrer um princípio de AVC na última terça-feira, 9. O assistente de palco do SBT passou mal durante gravação de programa e teve de ser levado às pressas ao Hospital São Camilo, em São Paulo.

No vídeo, publicado no perfil dele no Instagram, Liminha aparece com o seu boné característico e faz uma série de agradecimentos aos fãs.

“Vocês que estão vendo o Liminha, quero agradecer de todo o coração...”, Liminha para, coloca a mão na testa, e começa a chorar. “Estou sendo muito bem tratado. Eu tive um princípio de AVC, depois foi constatado que é um negócio que nem sei o nome direito...estou um pouco com a fala defasada, o meu lado esquerdo ficou meio paralisado”, relata.

O assistente de palco do SBT declarou que está se recuperando e, emocionado, disse que logo estará de volta ao trabalho.

Assista ao vídeo:

Liminha, que trabalha desde a adolescência no SBT, sempre compartilha com os seguidores no Instagram imagens dos bastidores da emissora. Abaixo, uma foto de dezembro de 2017, com o ‘patrão’ Silvio Santos. “Hoje gravamos programa Silvio Santos versão 2018. Se liga no look do meu querido patrão. Reparem o sapato do garoto. Isso sim é ter estilo”, escreveu na legenda.