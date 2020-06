Lima Duarte lança canal no YouTube e fala de vandalismo a estátua

O ator Lima Duarte Foto: YouTube / @Lima Duarte

O ator Lima Duarte, aos 90 anos, lançou um canal no YouTube na terça-feira, 16. Em seu primeiro vídeo, falou sobre o Padre Antônio Vieira. Na última quinta-feira, 11, uma estátua do religioso foi vandalizada no centro de Lisboa, em Portugal.

"Criei um canal no YouTube! No vídeo de estreia, minha admiração e respeito pela memória do Padre Antônio Vieira", escreveu o ator, que considera o sacerdote "gênio para a catequese e para a oratória".

"Esse pessoal que está, por todos os tipos de maneira meritória, deblaterando, xingando contra o racismo... Está na hora de fazer isso. Nossa herança católico-escravagista precisa ser passada a limpo, realmente", afirmou o ator.

Na sequência, prosseguiu: "Mas cuidado para não cometer uma espantosa inequidade. Como foi essa de apedrejarem, quererem destruir a imagem do padre Antônio Vieira. Foram lá e pintaram, apedrejaram, uma ignorância espantosa."

"O Padre Antônio Vieira nasceu em 1608, em Lisboa. Você não pode julgar as pessoas dessa época com os parâmetros de hoje. Parâmetros morais, científicos e culturais de hoje. É uma loucura", opinou Lima Duarte.

"O Padre Antonio Vieira era caboclo, como eu. Descendente de portugueses e negros. Era filho de um europeu e uma negra, uma escrava da África. Estão apedrejando a estátua dele em nome do antirracismo?", questionou.

Em outro momento, conclui: "Tudo isso que eu estou querendo dizer... Não pode apedrejar. A estátua pode, quebra tudo e tal. Mas a memória, o espírito... Vamos respeitar pelo menos isso."

Ao longo do vídeo, Lima Duarte também relembrou a ocasião em que interpretou o religioso no filme Palavra e Utopia, de 2000.

Assista abaixo ao vídeo em que Lima Duarte fala sobre o Padre Antônio Vieira no YouTube: