Lima Duarte completa 92 anos e reflete sobre a vida e a velhice

Lima Duarte completou 92 anos e bateu um papo com a filha sobre a vida e a velhice. Foto: Estevam Avellar/Globo

Nesta terça-feira, 29, Lima Duarte completou 92 anos. O veterano da dramaturgia brasileira aproveitou a data para refletir sobre a vida e compartilhou em suas redes sociais um bate-papo com a filha Débora Duarte.

"Começo hoje a minha caminhada para os 93 anos, com orgulho de uma vida 'cavucada' com as próprias mãos", escreveu o ator na legenda do vídeo.

Nas imagens, os dois aparecem sentados bebendo vinho e conversando. A atriz começou falando sobre medos e, depois, afirmou que o pai teve uma vida brilhante. "O que me orgulha mesmo é que ela foi cavada. Ninguém me deu ela pronta, feita", respondeu o ator.

E a filha então o elogiou: "Você é autodidata, você é um gênio, você é um super talento, você é uma pessoa que faz parte da história da dramaturgia deste País."

"E eu tenho pensado muito o que significa isso?", questionou Lima. "Significa que você mudou a vida de muita gente, que você fez muita gente pensar, que você tocou no coração de uma nação, que as pessoas te amam", disse Débora que continuou a tecer elogios ao pai.

Ao final do vídeo, eles comentam sobre envelhecimento. "Falar sobre velhice é fácil, o difícil é ser velho", brincou ele.