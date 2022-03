Lily James não deseja interpretar outros ícones além de Pamela Anderson: 'É o suficiente'

A atriz Lily James no tapete vermelho do Oscar 2022, que ocorreu neste último domingo, 27. A artista é a protagonista da série 'Pam & Anderson', que conta a vida do casal Pamela Anderson e Tommy Lee. Foto: John Locher/AP

A atriz Lily James, estrela da série Pam & Tommy, do streaming Hulu, que conta a história do casal Pamela Anderson e Tommy Lee, revelou no tapete vermelho do Oscar 2022 que não deseja mais interpretar papéis de ícones da vida real. A cerimônia da premiação ocorreu neste último domingo, 27, e a artista deu a declaração ao canal E! News. “Sem mais ícones (risos), mas foi uma experiência incrível. Ela é um grande talento e foi incrível, mas pra mim está feito. É o suficiente”, declarou Lily.

Esta foi a primeira vez que a atriz de 32 anos participou da premiação. Lily, que é conhecida por ter interpretado a princesa Cinderela no live action do filme, em 2015, apresentou junto com outras duas intérpretes de princesas da Disney - Naomi Scott, a Jasmine do live action Aladdin (2019), e Halle Bailey, que dará vida à Ariel no live action A Pequena Sereia, previsto para estrear nos cinemas em maio de 2023 - a categoria de Melhor Animação, que foi levada por Encanto (2021), da Disney.

Da esquerda à direita: Lily James, Halle Bailey e Naomi Scott no palco do Oscar 2022 durante apresentação da categoria 'Melhor Animação', que foi levada pelo longa da Disney, 'Encanto'. Foto: AFP/Robyn Beck/

Além do papéis de Pamela Anderson e Cinderella, Lily James também é conhecida por ter participado do sucesso Downton Abbey, onde interpretou Lady Rose entre as terceira e sexta temporadas, além de feito o longa Mamma Mia! Here We Go Again (2018). No Brasil Pam & Tommy está disponível no Star+.