Lily Collins se casa com diretor Charlie McDowell: 'Nunca fui tão feliz'

Lily Collins interpreta protagonista do seriado 'Emily em Paris' Foto: Netflix

Lily Collins, de 32 anos de idade, se casou com o diretor Charlie McDowell, 38, no último sábado, 4. A atriz compartilhou registros do momento nesta terça-feira, 7.

O casamento da protagonista da série Emily em Paris, da Netflix, aconteceu em meio a natureza, em Dutton Hot Springs, Colorado, nos Estados Unidos. No Instagram, ela publicou diversas fotos com declarações para o companheiro.

"Nunca fui tão feliz. Eu nunca quis ser alguém mais do que eu quero ser sua, e agora posso ser sua esposa. Em 4 de setembro de 2021, oficialmente nos tornamos um do outro para sempre. Eu te amo, Charlie McDowell”, escreveu.

"O que começou como um conto de fadas agora é a minha realidade para sempre. Eu nunca vou ser capaz de descrever adequadamente o quão sobrenatural foi este fim de semana passado, mas mágico é um bom lugar para começar”, declarou.

McDowell também publicou nas redes sociais fotos do casamento elogiando a artista. “Casei-me com a pessoa mais generosa, atenciosa e bonita que já conheci. Eu te amo, Lily Collins”, disse. Veja as fotos do casamento aqui.

Lily e Charlie se conheceram em 2017 e noivaram no ano passado. Em setembro de 2020, ela compartilhou uma foto ao lado do diretor, mostrando o anel de noivado.