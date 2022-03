Lily Collins revela que quase ganhou um dos papéis principais de 'Gossip Girl'

A atriz Lily Collins no tapete vermelho da 89ª edição do Oscar, em 2017. A artista é conhecida por protagonizar a série da Netflix, 'Emily em Paris'. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

A atriz Lily Collins, do sucesso da Netflix, Emily Em Paris, revelou que quase fez parte do elenco de outro sucesso, a série Gossip Girl (2007-2012). Em entrevista ao The Jess Cagle Show, da SiriusXM, a atriz contou que chegou a fazer teste para um dos papéis principais: a estilista Jenny Humphrey: "Eu testei para Gossip Girl. Testei para Jenny. Eu cheguei muito perto de passar. Minha vida teria sido muito diferente", refletiu a atriz.

Ela continou detalhando como teria sido sua vida se fosse uma das estrelas de Gossip Girl: "Quer dizer, eu teria me mudado para Nova York. Eu não teria conseguido terminar o ensino médio. Eu tinha 17 anos ou algo assim. Ah, eu queria tanto. Mas tudo acontece por uma razão".

Mesmo não tendo sido aprovada, Lily se recorda bem do set de filmagens da série. "Lembro que o teste de tela de Gossip Girl estava no estúdio da Warner Bros, em Burbank, na Califórnia. Eu tinha cerca de 17 ou 18 anos na época. Lembro-me de dirigir para o estacionamento e dizer 'Oh Meu Deus. Isso é surreal", comentou a atriz.

A personagem, irmã mais nova de Dan Humphrey, vivido pelo ator Penn Badgley, acabou sendo interpretada pela atriz Taylor Momsen. Na última temporada da série, Dan foi descoberto como sendo a 'Garota do Blog', chocando a todos.