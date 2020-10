Lily Allen lança vibrador: ‘Todos nós merecemos nosso próprio prazer’

Lily Allen lança edição limitada de brinquedo sexual Foto: Reprodução Instagram/ @lilyallen

Lily Allen anunciou nesta quinta-feira, 22, seu mais novo lançamento: um vibrador chamado Liberty. Um dia antes, a cantora tinha feito uma publicação contando que faria um anúncio, que deixou muitos fãs na expectativa de ser um novo álbum.

Porém, em uma publicação feita hoje, Lily explicou que trata-se de uma edição limitada do brinquedo sexual que ela criou em parceria com a marca Womanizer e que irá custar cerca de R$ 654.

"Eu estou muito empolgada em revelar algo em que eu venho trabalhando com uma de minhas marcas favoritas. Meu próprio brinquedo sexual. As mulheres não deveriam ter vergonha de sua sexualidade e todos nós merecemos nosso próprio prazer. Espero que este pequeno brinquedo possa te ajudar a fazer isso", escreveu a cantora em seu Instagram.

O produto foi desenvolvido depois que a artista escreveu em sua autobiografia de 2018, My Thoughts Exactly, que recomendava os brinquedos da marca.

No site do vibrador, que promete orgasmos “transformadores", Allen ainda disse: “Ele mudou minha experiência orgástica por completo. Se eu quiser um orgasmo garantido, com certeza vou buscar meus brinquedos”.

Após esse lançamento, os fãs da britânica falaram, no Twitter, sobre as expectativas para um novo projeto musical que acabou não acontecendo. Seu trabalho mais recente foi em 2018, com o álbum No shame.

"Lily Allen anuncia novo projeto" O que eu esperava: álbum novo O que ela entrega: vibrador pic.twitter.com/Jqviix31xI — Cadelinha do Fronteira (@otiagodiniz) October 22, 2020

Lily Allen prometeu um anúncio... Era o lançamento de um vibrador! pic.twitter.com/uTQaLBSzUC — Gabriel Mahalem (@gabrielmahalem) October 22, 2020

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais