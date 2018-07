Lily Allen consulta ex quando assunto é romance

A dona do hit 'Not Fair' está namorando o rapper Meridan Dan desde que se separou de Sam Cooper - pai dos filhos Ethel, 4 e Marnie, 3 - ano passado, mas após um tempo, ela estaria procurando Sam para pedir apoio emocional.

Foto: Bang Showbiz

Uma conhecida disse: "Lily e Dan se divertem muito juntos, mas logo brigam. Ela se sente em conflito porque ela quer passar um tempo consigo mesma, mas é mãe, então não pode sempre ficar 'solta'. Ela procura Sam para confortá-la e apoiá-la emocionalmente. Lily gosta do fato de que, apesar de tudo, Sam não a julga e a entende melhor do que ninguém".

A cantora de 31 anos tem amigos que acreditam ter sido uma decisão errada se divorciar de Sam. Segundo essa fonte, "alguns deles têm a impressão de que Lily pode acreditar que fez errado ao sair do casamento. Mas, enquanto Sam está lá para ela, o divórcio continua rolando. Lily tenta salvar as coisas com Dan, mas também parece ter outros pensamentos sobre o futuro com ele. Ela gostaria que pudesse ter o melhor dos dois mundos - o melhor da vida familiar, com um marido e crianças e ao mesmo tempo, poder escapar um pouco e se divertir com as amigas celebridades".