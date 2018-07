Lily Allen cancela show no Festival de Glastonbury

Foto: Bang Showbiz

A cantora Lily Allen cancelou seu show no festival de Glastonbury, na Inglaterra, onde estava confirmada para se apresentar como DJ, no começo do próximo sábado, 25.

O motivo do cancelamento seria a intensa dor que vem sentindo após machucar os ligamentos do joelho. "Não irei para Glastonbury. Tenho um buraco na parte de trás do meu joelho, e é extremamente doloroso, então não acho que a lama é para mim", disse em entrevista ao The Sun.

A cantora já havia participado de todas as edições anteriores do festival nessa década, mas ficou desanimada após escorregar na superfície molhada do local em 2015.

O fato ocorre dois dias após Lily ter confirmado seu novo namorado, o primeiro após a separação do ex-marido Sam Cooper, em dezembro do ano passado.

"Esperava manter meu relacionamento em sigilo até que eu apresentasse meu namorado para meus filhos", postou em seu Twitter.