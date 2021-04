Lilia Cabral recebe a primeira dose da vacina contra a covid-19: 'Viva o SUS'

Lilia Cabral segurando sua carteirinha de vacinação, após ser imunizada contra a covid-19 Foto: Instagram/ @lilia_cabral

Lilia Cabral, 63, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta segunda-feira, 12. A atriz foi imunizada no Rio de Janeiro e compartilhou fotos do momento nas redes sociais.

A artista, que voltará ao ar na reprise de Império na noite de hoje, publicou uma foto ao lado da profissional da saúde que aplicou a dose nela e outra com sua carteirinha de vacinação. "Bom dia! Hoje fui vacinada. Viva o SUS! Viva a Ciência!", iniciou ela na legenda da publicação.

"Viva todos que estão na linha de frente cuidando da população, se dedicando incansavelmente para vencer a batalha contra a covid-19. Meu agradecimento a esses profissionais e minhas orações, meu carinho, respeito e amor a todas as famílias", completou ela.

Na sexta-feira, 9, a atriz Christiane Torloni também recebeu a primeira dosagem da vacina e publicou um vídeo nas redes sociais. No mesmo dia, a cantora Rita Lee tomou a segunda dose imunizante.

Já neste domingo, 11, foi a vez de Carlos Massa, o Ratinho, ser vacinado. O apresentador do SBT, contudo, não usou máscara na ida ao drive thru. "Hoje foi meu dia de tomar a vacina", escreveu ele em foto no seu Instagram.