Lili Reinhart, de 'Riverdale', diz que rumores de gravidez afetaram sua autoestima

Lili Reinhart, atriz de 'Riverdale'. Foto: Mike Blake/Reuters

Lili Reinhart, de 21 anos, afirmou na segunda-feira, 4, que os boatos de que ela estava grávida, em maio do ano passado, foram dolorosos de ouvir.

"Aquilo foi um tiro na minha autoestima, mas me ergui e disse: 'Eu não vou deixar isso arruinar o meu dia'", afirmou a atriz em entrevista ao programa norte-americano Entertainment Tonight.

As especulações começaram quando o ator Cole Sprouse, também de Riverdale, publicou uma foto dela com uma roupa que marcava a barriga no Instagram. O ângulo da imagem dava a entender que ela estava com uns quilos a mais.

"É lamentável que uma foto desfavorável circulando na internet faça com que centenas de pessoas pensem que estou grávida", criticou ela.