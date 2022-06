Lil Nas X lança faixa 'Late To Da Party' e clipe com críticas ao BET Awards; veja

Youngboy Never Broke Again e Lil Nas X se uniram para o lançamento da música 'Late To Da Party'. Foto: Sony Music

Lil Nas X lançou nesta sexta-feira, 24, a sua primeira música desde a estreia do seu álbum Montero, que foi indicado ao Grammy. A faixa Late To Da Party é uma parceria com o rapper Youngboy Never Broke Again.

A canção ainda veio acompanhada de um vídeoclipe oficial, no qual o cantor faz referência ao fato de que Youngboy está em prisão domiciliar. De acordo com a revista Rolling Stone, ele foi preso em setembro de 2020 por posse de armas ilegais e aguarda julgamento.

Na faixa e no clipe, Lil Nas voltou a criticar o BET Awards, premiação criada para prestigiar artistas afro-americanos em diversos ramos do entretenimento. No início de junho, ele questionou a organização por sido deixado de fora das indicações mesmo tendo feito lançamentos de sucesso do período de elegibilidade.

Além disso, a capa de Late To Da Party mostra uma estatueta do BET Awards dentro de uma privada enquanto alguém faz xixi, referência a uma postagem de Kanye West com um gramofone do Grammy.

Confira o clipe:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais