Líder da Renato e Seus Blue Caps segue internado e 'estável'

Renato Barros, músico da banda Renato e seus Blue Caps Foto: Divulgação

A família de Renato Barros, líder da banda Renato e Seus Blue Caps, deu mais informações sobre o estado de saúde do músico na tarde desta quarta-feira, 22. Ele precisou passar por uma cirurgia recentemente e está internado em um hospital.

"Não houve mudança no estado do meu pai de ontem [para hoje]. Não houve piora, ele está estável, mas o quadro continua sendo grave, correndo riscos. Dentro da complexidade toda, ele está estável. É continuar rezando para que ele se recupere 100% o mais rápido possível", informou sua filha Erika em áudio divulgado à imprensa.

Em seguida ressaltou: "Se comparar o estado que ele estava anteontem (20) para ontem (21) e hoje (22), melhorou muito. Só não houve melhora de ontem para hoje."

"Ele ainda está cansado. Alterna momentos de lucidez com delírio, ainda. Quer ir embora, sair, não quer ficar. A Renata [outra filha do cantor] conversou bastante com ele. Ele entende tudo, está lúcido, mas sonolento", complementou, citando também que Renato recebeu dose de calmantes.

Internação de Renato Barros

A primeira postagem foi feita pela família em 17 de julho: "Renato Barros está internado na CTI de um hospital e seu estado inspira sérios cuidados. Contamos com suas orações e energias positivas para seu restabelecimento".

"Renato acaba de sair de sua cirurgia de sete horas bem. Obrigada a todos que rezaram e oraram pelo nosso pai e avô, continuamos contando com vocês para o pós-operatório, que é tão delicado quanto a cirurgia", informou o Instagram do cantor pouco depois.

Na segunda-feira, 20, outro comunicado foi publicado em uma rede social da banda: "Informamos que as 48 horas mais críticas do pós-operatório foram vencidas e as notícias de ontem à noite são de que ele está se recuperando bem, melhor do que os médicos esperavam, já está sem tubos e sem dreno, exames normais, mas ainda muito sonolento".

Em entrevista ao R7 na noite de segunda-feira,19 , Cid, saxofonista que trabalha com Renato, deu mais detalhes sobre a cirurgia, que envolveu a artéria aorta.

"Foi um sucesso. No entanto, já no pós-operatório, me parece que surgiu uma infecção, mas a gente acredita que dentro de dois, três dias ele já possa ir para o quarto", afirmou.