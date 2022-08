Líder da banda Arcade Fire é acusado de assédio sexual

Arcade Fire durante o show da banda na edição de 2014 do Lollapalooza Foto: Rafael Arbex/Estadão

O vocalista da banda Arcade Fire , Win Butler, está sendo acusado de assédio sexual por quatro pessoas diferentes, segundo o site Pitchfork, entre 2016 e 2020. Ele confirmou que teve relações fora do casamento, mas afirmou que todos os encontros foram consensuais. A mulher do músico, Régine Chassagne, que também faz parte do grupo, falou sobre o assunto.

De acordo com a publicação, três mulheres teriam sofrido assédio de Butler quando tinham entre 18 e 23 anos de idade. Elas disseram que o comportamento inadequado do músico teria acontecido “devido à diferença de idade, dinâmicas de poder e contexto em que ocorreram”.

Uma quarta pessoa, com gênero híbrido, contou que as agressões sexuais aconteceram em duas oportunidades, no ano de 2015, quando tinha 21 anos.

“Não há uma maneira fácil de dizer isso, e a coisa mais difícil que já fiz foi ter que compartilhar isso com meu filho. A maioria desses relacionamentos foi de curta duração, e minha esposa está ciente – nosso casamento foi, no passado, menos convencional do que alguns”, explicou Win Butler por meio de nota oficial.

"Tive contato com as pessoas em shows e através das mídias sociais, e compartilhei mensagens das quais não me orgulho. Mais importante ainda, cada uma dessas interações foi mútua e sempre entre adultos que consentiram. É profundamente revisionista, e francamente errado, alguém sugerir o contrário”, seguiu o texto.

O músico completou a nota revelando que sofreu abuso infantil: “Nunca toquei em uma mulher contra sua vontade, e qualquer implicação que tenha feito isso é simplesmente falsa. Nego veementemente qualquer sugestão de que me forcei a uma mulher ou exigi favores sexuais. Há muito tempo luto contra problemas de saúde mental e os fantasmas do abuso infantil. Digo a todos os meus amigos, familiares, a qualquer pessoa que machuquei e às pessoas que amam minha música e estão chocadas e decepcionadas com este relatório: sinto muito”, completou.

Régine Chassagne se pronuncia

A mulher de Win Butler, Régine Chassagne, saiu em defesa dele: “Win é minha alma gêmea, meu parceiro de composição, meu marido, o pai do meu lindo menino. Ele é meu parceiro na vida e na música há 20 anos. E por todo o amor em nossas vidas, eu também o vi sofrer com uma dor imensa. Eu o apoiei porque sei que ele é um bom homem que se preocupa com este mundo, nossa banda, seus fãs, amigos e nossa família”.

“Conheço Win desde antes de sermos ‘famosos’, quando éramos apenas estudantes universitários comuns. Sei o que está em seu coração, e sei que ele nunca tocou e nunca tocaria uma mulher sem o consentimento dela e tenho certeza de que ele nunca tocou. Ele se perdeu e encontrou o caminho de volta. Eu o amo e amo a vida que criamos juntos”, finalizou.