Liam Payne faz show em aniversário de 15 anos em Goiânia; confira

O cantor Liam Payne Foto: Hannah McKay / Reuters

O ex-integrante da One Direction, Liam Payne, surpreendeu os fãs brasileiros ao se apresentar numa festa de 15 anos em Goiânia. O evento ocorreu neste sábado, 27.

O aniversário era da jovem Amanda Callegari, filha dos empresários Marcelo Rocha da Silva e Giselle Callegari, e contou ainda com shows de Felipe Araújo e Zeeba.

O vídeo das performances viralizou nas redes sociais e o nome do artista esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter. A setlist do cantor manteve seus maiores sucessos da carreira solo.

Liam ainda cantou hits dos seus tempos de One Direction, como Steal My Girl, History e You & I. Confira vídeos da apresentação e a reação dos fãs

simplesmente liam payne cantando one direction no brasil novembro de 2021 pic.twitter.com/EzWTj4ZVKQ — ⁹⁹⁹ (@hbwrId) November 28, 2021

Como vou explicar a minha mãe que quero o liam Payne na minha festa de 18 pic.twitter.com/MmbFafV99M — Mariana (@obrienvrr) November 28, 2021