Liam Payne e Cheryl Cole decidem que o nome do filho será 'Urso'

Cheryl Fernandez-Versini, conhecida artisticamente como Cheryl Cole, e Liam Payne. Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier/Files | REUTERS/Neil Hall

O nome do bebê de Liam Payne e Cheryl Cole foi escolhido. Após cinco semanas de muita discussão, os dois tiveram uma escolha no mínimo incomum: o filho se chamará Bear - sim, a palavra que significa urso em português.

Um amigo do casal disse ao Daily Mail que os dois "não conseguiam decidir um nome atemporal e ficavam discutindo", mas "os dois amaram Bear e decidiram há alguns dias" e o casal está "completamente apaixonado" pelo pequeno Bear.

O bebê, que nasceu no dia 22 de março, terá o sobrenome do pai, então o filho se chamará Bear Payne. Apesar de soar estranho, esse não é o primeiro bebê de artistas que se chama Urso. As atrizes Kate Winslet e Alicia Silverstone também nomearam seus filhos de Bear.