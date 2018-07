Liam Hemsworth e Miley Cyrus estão prestes a se casar

Foto: Bang Showbiz

Miley Cyrus e Liam Hemsworth estão prestes a oficializar a união em uma praia na Austrália.

A cantora, de 23 anos, e o ator australiano se reconciliaram em março deste ano após se separarem em setembro de 2013, e agora estão aparentemente se preparando para se casar durante o inverno na terra natal de Liam.

"Eles vão se casar na praia", disse uma fonte à revista US Weekly.

Ao que tudo indica, os pais dos dois apoiam a decisão. Vale lembrar qe eles chegaram a ficar noivos, mas se separaram antes de subir ao altar.

"Os pais deles estão fazendo a maior parte do trabalho. Tem sido fácil", completou a fonte.

Liam, de 28 anos, recentemente falou sobre o tumulto emocional causado por sua separação. "É claro que foi difícil, cara. Mas na época nós estávamos indo em direções diferentes e é apenas o que precisava acontecer. Nós dois éramos superjovens e foi uma boa decisão no momento - nós dois necessitávamos disso", comentou.

"Tomo minhas decisões baseado no que vai me fazer feliz, o que eu acho que é certo e o que eu quero fazer, e eu não me preocupo muito fora disso", completou.