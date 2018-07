Liam Hemsworth abriria mão da carreira de ator para se tornar surfista

Liam Hemsworth Foto: Bang Showbiz

Liam Hemsworth desistiria de atuar para ser surfista. O ator de 26 anos - que retomou seu romance com Miley Cyrus - tem uma paixão antiga pelo esporte e não há nada que ele goste mais do que surfar. "Eu cresci surfando e competi até os 18 anos. Surfar é o que mais gosto de fazer no mundo. Eu preferia fazer isso a qualquer coisa. Eu poderia viajar pelo mundo e surfar para viver, eu faria", revelou.

Entretanto, o ator de "Independence Day: O Ressurgimento" ficou incapacitado de enfrentar as ondas desde que feriu suas costas, em 2015, e sente muita falta de surfar a ponto de sonhar com isso todas as noites.

"Eu machuquei minhas costas bem feio no ano passado, e não consegui surfar desde então. Está me matando. Eu cresci fazendo isso, é o que amo fazer quando não estou trabalhando. Eu andei de skate pela primeira vez há poucos dias, mas eu sonho toda noite que estou surfando", disse para a revista Men's Fitness.

O galã australiano acha que praticar o esporte em Los Angeles é uma experiência frustrante. "Surfar em Los Angeles pode ser muito bom, embora grande parte do tempo aqui na Califórnia [a praia onde tem boas ondas] fica lotada. Constantemente eu fico frustrado quando vou para a praia e, sabe, há um pequeno espaço para surfar e milhões de pessoas estão lá. Isso não aconteceria onde eu cresci. Nós sempre temos grandes ondas e um grande espaço para surfar", comentou.

Mas não é só o surfe que está fora da vida de Liam. Ele também parou de lutar boxe após quebrar o braço durante um treino. "Eu não faço boxe por um tempo. Eu quebrei meu braço ano passado, o que não me causou muitos problemas, mas parei por causa disso e não peguei firme de volta. Eu apenas faço muito mais levantamento de peso. Mas boxe é um dos melhores exercícios que você pode fazer. Quando você pratica constantemente - não quero dizer lutando, mas apenas fazendo treinos - você se sente mentalmente forte e bem", apontou.