Liam Gallagher posta foto do primeiro encontro com a filha; veja

Cantor Liam Gallagher Foto: Dylan Martinez/Reuters

O ex-vocalista da banda Oasis, Liam Gallagher postou uma foto do seu encontro com a filha Molly Moorish. Essa é a primeira vez que ele encontra a menina pessoalmente, uma vez que ele disse, em entrevistas anteriores, que nunca a havia conhecido.

A imagem foi postada em seu Instagram na última quarta-feira, 23. Ele aparece também com os filhos Lennon e Gene, com os quais sempre manteve uma relação.

Molly tem 19 anos e é filha do cantor com Lisa Moorish, com quem ele teve um caso enquanto era casado com Patsy Kensit. Liam ainda tem outra filha, Gemma, com a qual acredita-se que ele também nunca tenha se encontrado.

Em fevereiro deste ano, o cantor falou ao jornal The Mirror que nunca havia conhecido Molly, mas sabia que ela estava bem e lhe dava ajuda financeira. Ele também afirmou que nunca foi informado se ela queria conhecê-lo.

