Lexa revela que ganhava menos de dois salários mínimos

Lexa deu entrevista a Antonia Fontenelle Foto: Instagram/lexaoficial

Apesar de ter quase 1 milhão de inscritos no YouTube, a cantora Lexa já passou por momentos difíceis no início da carreira. Em entrevista ao Na Lata com Antonia Fontenelle, ela revelou que ganhava menos de dois salários e, por isso, rompeu com a ex-empresária Kamilla Fialho.

“Foi muito importante porque me fez crescer. Quando eu saí [do escritório de Kamilla], pensei: ‘E agora? Mas foi bom para ver o valor que eu tinha. Consegui botar a minha cara à tapa e recebi porradas que fizeram com que eu amadurecesse não só artisticamente”, afirmou a artista.

"Ganhava menos de dois salários! Até em relação ao cachê. Meus músicos ganhavam mais do que eu. Precisa fazer aquilo por uma questão de sobrevivência, de ser humano", comentou.

Os problemas do passado levaram Lexa à depressão. “As pessoas não tinham noção, mas muitas vezes eu fechava a porta do quarto e era eu e Deus. Eu não queria passar isso para as pessoas. Eu me trancava no meu mundo e rezava. Conversava com Deus e falava: ‘Preciso de uma luz!’”, explicou.

Segundo a cantora, o relacionamento com o atual namorado, MC Guimê, foram fundamentais para reerguer a autoestima. “Ele me apoiou muito”, disse.

Confira a entrevista completa: