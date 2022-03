Lexa fala sobre números de música com Léo Santana: 'Vamos colher aos poucos'

Lexa lançou 'Kikada do Ano', nova parceria com Léo Santana. Foto: Twitter/@LexaOficial

Na última quinta-feira, 17, Lexa lançou o clipe da música Kikada do Ano, feita em parceria com Léo Santana. No entanto, a produção não teve um grande número de visualizações nas primeiras horas.

A cantora usou o seu Twitter neste domingo, 20, para falar sobre o lançamento e a pressão por números. Ela lembrou do impacto que a epidemia de covid-19 teve na carreira de muitos artistas.

"Quando tudo parou na época da pandemia, eu estava na minha melhor fase, mas a pandemia veio com tudo e todo mundo ficou sem saber ao certo o que fazer", desabafou.

Ela contou que, durante esse período, lançou músicas mesmo sem as festas para divulgação. Além disso, em relação ao novo trabalho, a cantora rebateu críticas de que seria parecido com seus clipes antigos.

"Eu estou muito feliz, de todo o meu coração, com essa nova música. 'Ah, lança pop, ah, lança funk', são opinião divergentes o tempo inteiro, por isso decidi sair da casinha com essa música que não tem nada a ver com os meus outros [trabalhos]."

Sobre o número de visualizações, Lexa disse que vai colher aos poucos o resultado da divulgação. "Eu nunca fui a artista que lançava e já saia nas alturas, eu sempre construí as coisas na minha vida", pontuou.

E eu amei o resultado do clipe, fizemos a divulgação bem legal, um lançamento lindo e é isso. Agora vamos colher aos poucos o resultado positivo disso.. eu nunca fui a artista que lançava e já saia nas alturas eu SEMPRE construi as coisas na minha vida… — Lexa • Kikada Do Ano (@LexaOficial) March 20, 2022

Ela também agradeceu aos fãs e reforçou que as mais de um bilhão de visualizações que possui em seus clipes foram conquistadas aos poucos. "Kikada do Ano entregou e vai entregar muito mais."

