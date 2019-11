Lexa enaltece parcerias: 'Funk entendeu que a união faz a força'

A união faz a força. É com essa máxima que Lexa define a onda recente de parcerias no funk. Depois de protagonizar show com o cantor pop Davi, no Tidal X Hits, em São Paulo, no último dia 30 de outubro, a cantora já se planeja para lançamentos em que faz feat em projetos de outros artistas: Anitta e Jottapê. No aguardado clipe com a funkeira, também participaram MC Rebecca e Luísa Sonza.

“O povo adora misturar esse rolê, ver essa junção de mulheres, ou de vozes e de estilos diferentes. O funk começou a entender que a união faz a força. Como sofremos muito preconceito por ser um estilo marginalizado, ia dar certo se a gente começasse a se unir. Igual aos sertanejos. Graças a Deus estamos fazendo muito funk e levando muita alegria para as pessoas”, explicou Lexa ao E+.

A cantora também rasgou elogios a Davi, com quem cantou no evento da plataforma de streaming Tidal no Cine Joia. Ela contou conhecer o trabalho do goiano desde a época em que ele fazia parte da Banda Uó, e se mostrou contente com o desempenho da parceria. “Fico feliz de estar com ele", celebrou.

Dez quilos mais magra, a funkeira revelou ter feito dieta porque os maus hábitos alimentares estavam prejudicando sua carreira. De acordo com Lexa, o começo do processo foi complicado, mas, depois de atingir o objetivo, sua rotina já está adaptada sem grandes sofrimentos.

“Eu estava quase oito quilos acima do meu peso, não aguentava cumprir a agenda. Minha saúde estava uma b***. Quando vi o colesterol alto, deu um estalo na minha cabeça e decidi mudar. As duas primeiras semanas foram as mais difíceis, mas depois comecei a me adaptar, e hoje vivo tranquila com a dieta que tenho. Inclusive como as coisas gostosas, mas com moderação”, relatou a cantora.