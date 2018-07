Lewis Hamilton estaria namorando modelo com vitiligo

Foto: Reprodução / Snapchat

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton estaria engatando um relacionamento com a modelo canadense Winnie Harlow.

De acordo com o jornal The Sun, o casal estaria se encontrando secretamente ao longo do verão, e foram vistos juntos durante o desfile do cantor Kanye West, na semana de moda de Nova York, onde Hamilton publicou um vídeo no Snapchat ao lado de sua nova companheira.

Winnie é conhecida por ter vitiligo, doença não-contagiosa e que não traz prejuízos à saúde física, caracterizada pela perda de pigmentação, que faz com que sua pele possua cores completamente diferentes de pele espalhadas por seu corpo.

Confira abaixo fotos da modelo:

