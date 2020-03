Letícia Spiller agradece profissionais de saúde e faz apelo por isolamento

Leticia Spiller como a personagem Lenita em 'Sol Nascente' Foto: Globo/Maurício Fidalgo

A atriz Letícia Spiller fez um apelo para que as pessoas fiquem em casa em meio ao aumento do número de casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ela também homenageou os profissionais da área de saúde em um vídeo publicado nesta quarta-feira, 18.

“Vamos abrir alas para esse vírus passar e ir embora logo. Para quem puder evitar ao máximo sair de casa, fique em casa, já vai ser menor o número de contágios”, pediu a atriz. Ela reforçou que a situação exige união, e que no momento “ficar unido significa ficar em casa”.

Na legenda do vídeo Letícia aproveitou para falar das pessoas que trabalham na área da saúde e que vem atuando no combate à doença. “Desejo muita força, proteção e luz a todos os profissionais de saúde que estão a nossa frente no combate”, diz a publicação, que também agradece os profissionais pela atuação durante a pandemia.

Vai passar! Desejo muita força, proteção e luz á todos os profissionais de saúde que estão á nossa frente no combate. Agradeço cada um de vcs pelo posicionamento corajoso e humano diante desse vírus! Bora gente vencer mais essa batalha! Faça sua parte fique em casa e coragem! pic.twitter.com/JdcljzMXQ8 — leticia spiller (@leticiaspiller) March 18, 2020

“Faça sua parte, fique em casa e coragem”, termina a publicação. Já no vídeo, Letícia lembra que a situação é temporária: “somos todos um, e já já a gente vai poder se abraçar de novo”.

