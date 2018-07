Letícia Sabatella é xingada durante protesto pró-impeachment

Foto: Divulgação/Globo

A atriz Letícia Sabatella publicou em seu Instagram um vídeo no qual ela é xingada por um grupo de manifestantes pró-impeachment que se reuniu no centro de Curitiba, no Paraná, neste domingo, 31.

No vídeo dá para ver e ouvir Letícia sendo xingada por uma mulher, que a chamava de "sem vergonha" e gritava "chora, petista".

Neste momento, Letícia já estava cercada por um grupo de manifestantes e alguns policiais tentaram protegê-la. Um homem surgiu e começou a gritar: "Puta! Você é puta".

Outro homem tentou furar o bloqueio dos policiais e começou a bater na mão da atriz para impedir que ela continuasse gravando o momento em que foi hostilizada.

"Não fui provocar ninguém , passava pela praça antes de começar a manifestação e parei pra conversar com uma senhora. Meu erro. Preocupa está falta de democracia no nosso Brasil. Eles não sabem o que fazem", escreveu em seu Instagram.