Letícia Sabatella diz ter passado por 'experiência parecida' com José Mayer

Letícia Sabatella e José Mayer atuaram juntos em 'Páginas da Vida' Foto: Fábio Motta/ Estadão

Em entrevista à revista Veja Rio, a atriz Letícia Sabatella afirmou que já passou por uma "experiência parecida" com a qual a figurinista Susllem Tonani denunciou o ator José Mayer. “Quando li o relato da Su, que não conheço, eu me compadeci imediatamente. Senti o que ela sentiu, e sabia que ela não estava mentindo. Também já tinha passado por uma experiência parecida com o Zé Mayer, que foi alertado de maneira amigável”, disse a atriz à revista.

Letícia também contou que se "comoveu" com o pedido de desculpas dele. "Sei o grande artista que ele é, sensível, capaz de uma transformação”.

A reportagem do 'Estadão' entrou em contato com a Rede Globo para verificar se a emissora se posicionaria a respeito dessa nova declaração de Letícia Sabatella. A assessoria de imprensa da emissora afirmou que seus esclarecimentos já foram feitos ao longo desta semana.

A atriz já tinha se manifestado em seu perfil no Facebook sobre o caso. "José Mayer não se emenda, hein? Su Tonani, sinta-se apoiada em sua denúncia", escreveu a atriz em 31 de março.