Letícia Colin publica foto da barriga e comemora gravidez: ‘Socorro, isso parece muito bom’

A atriz Letícia Colin. Foto: Instagram/@leticiacolin

Letícia Colin usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para publicar uma foto da barriga de grávida pela primeira vez. A atriz anunciou que espera um filho de Michel Melamed, com quem se relaciona há três anos, no sábado, 6.

“De calça amarela cavalgo pela noite. Tenho verniz nas patas. Sou a própria grafite cor de carne da cidade. Fico redonda, fico dura e emoliente”, escreveu Letícia.

Na foto, a atriz aparece com uma calça amarela e uma barriga saliente. “Era pra ser um texto zoando o texto, mas agora o humor vira amor e nem me consulta. E fazemos pose pra comemorar essa coisa que nem tem nome”, contemplou.

Muitos artistas comentaram a publicação, como Nanda Costa, Alinne Moraes e Yanna Lavigne.

Letícia Colin atualmente grava a série Onde está Meu Coração, transmitida no Globloplay, ao lado do marido, Michel Melamed, e do ator Fábio Assunção. Ela garantiu que o ritmo de gravações está mantido.