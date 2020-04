Leticia Colin posta relato sobre machucado em amamentação: 'dor'

Em novembro, a atriz deu à luz primeiro filho com Michel Melamed. O menino, chamado Uri, nasceu na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Foto: Instagram/@leticiacolin

Leticia Colin publicou um relato sobre a amamentação de seu filho, Uri, de seis meses, fruto de seu relacionamento com Michel Melamed na noite de quinta-feira, 23, em seu Instagram.

Na postagem, a atriz mostrou um machucado: "Perdi um pedaço de mamilo. Esfolou sangrante pertinho da boca do bebê. Perdi o fôlego. Que dor do C***! Que momento para meu filho sorrir bem na minha cara!"

"Foi ardendo, foi ardendo. Imaginei a hora do meu chuveiro encontrando o corte, foi ardendo mais... Cara, foi virando arrepio. Aí, olhando o futuro, registro a insanidade: imenso orgulho desse cruzar linhas. É, satisfação por furar e costurar linhas, linhas de pele humana", continuou Leticia.