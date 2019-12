Letícia Colin faz festa para comemorar um mês de vida do filho

A atriz Letícia Colin quando participou do 'Criança Esperança' 2019. Foto: Estevam Avellar/Globo

Letícia Colin deu à luz seu primeiro filho no dia 14 de novembro deste ano e resolveu comemorar o primeiro mês de vida do bebê, chamado Uri, com uma festa na capital do Rio de Janeiro, onde mora.

A criança é fruto de seu relacionamento com o ator Michel Melamed. A família encomendou um bolo com o tema origami, arte tradicional e secular japonesa de dobrar papel.

"Tivemos a festa mais linda para o nosso amor, meu escorpiano [signo] do dia 14. Te amo, meu Michel Melamed. Te amo, meu Uri", escreveu na rede social.

Veja abaixo as fotos: