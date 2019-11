Letícia Colin dá à luz primeiro filho com Michel Melamed

A atriz Letícia Colin quando participou do 'Criança Esperança' 2019. Foto: Estevam Avellar/Globo

Letícia Colin deu à luz o primeiro filho com o ator Michel Melamed na manhã desta quinta-feira, 14, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao E+ pela assessoria de imprensa da atriz.

O menino, chamado Uri, nasceu na Casa de Saúde São José. "Mãe e filho passam bem e agradecem o carinho de todos", diz a nota.

A atriz, cujo último trabalho na televisão foi na série Cine Holliúdy, havia publicado na quarta-feira, 13, no Instagram, que estava com 37 semanas de gestação.

Para ilustrar o momento, ela compartilhou uma imagem de uma peixe-mulher, mamífero que é fêmea do peixe-boi. "E no Discovery Colin de hoje: confira a incrível explicação etimológica do mood atual 37 semanas, peixe-mulher", escreveu ela.

No final de outubro, Letícia comemorou o Halloween fantasiada de abóbora e fez uma pintura do fruto na barriga, o que tornou o momento ainda mais divertido.

No começo de setembro, a atriz e Tatá Werneck fizeram um chá de bebê conjunto e resolveram doar os presentes recebidos para duas instituições. A filha da apresentadora, Clara Maria, nasceu no dia 23 de outubro.