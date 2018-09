Leticia Birkheuer sobre apps de relacionamento: 'As pessoas mandam fotos absurdas

Letícia Birkheuer. Foto: RedeTV!

O Mariana Godoy Entrevista desta sexta-feira, 7, recebe a atriz Leticia Birkheuer, onde fala sobre sua experiência como produtora e atriz de Mercado Amoroso, uma peça que está em cartaz no Rio de Janeiro, e sobre relacionamentos.

“Tudo é diferente porque quando você está no papel de atriz, você só vê aquilo que te passam, não participa de nada que diz respeito à produção. Agora eu estou vendo o outro lado da moeda, que é aquela coisa dos problemas, contratações, gente que não cumpre horário, não cumpre dever de casa e outros problemas básicos”, falou.

Leticia revelou que, antes de fazer a peça, teve de estudar os temas, que envolviam desilusões amorosas e a utilização de aplicativos de relacionamento. “Tem que fazer o laboratório, né? E continuo lá [no aplicativo]. Nunca tinha entrado, entrei em um que me disseram que é o mais light. Ninguém tem vergonha de nada, pessoas mandam fotos absurdas, nudes. Às vezes você fica até com medo de abrir”, compartilha.

Questionada se tem vontade de voltar a ser modelo, ela diz que não: “Tenho boas lembranças de quando eu era modelo, das viagens, do tempo que morei fora, mas não gostaria de voltar àquela época. Estou muito feliz com o teatro, fiz meu segundo longa esse ano. É outra vida”.

O programa vai ao ar nesta sexta-feira, 7, às 23h15, na RedeTV!