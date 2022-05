'Let the Canary Sing': Cyndi Lauper ganhará documentário sobre a carreira

Cyndi Lauper ganhará um documentário produzido pela Sony Music Entertainment. Foto: Steve Marcus/REUTERS

A cantora Cyndi Lauper ganhará um documentário sobre a sua vida e a carreira. Let the Canary Sing (Deixe o Canário Cantar, em tradução livre) será produzido pela Sony Music Entertainment e dirigido por Alison Ellwood.

Segundo a Sony, o filme já está em produção e proporcionará uma "jornada imersiva" na trajetória da artista.

"Feito com a total participação e apoio de Lauper, o filme revelará uma artista multifacetada que se reinventou 'vez após vez'", diz o anúncio, em referência à canção Time After Time.

Let the Canary Sing explorará o início da vida de Cyndi no Queens, bairro de Nova York, até o sucesso do álbum She’s So Unusual, que trouxe sucessos como Girls Just Wanna Have Fun.

Além disso, a produção também falará sobre as gerações que foram influenciadas pela cantora, o seu estilo punk e sobre feminismo.

Ainda não há data de estreia para o documentário. O anúncio foi compartilhado nas redes sociais de Cyndi Lauper.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais