'Let Go': Avril Lavigne relança álbum de estreia em edição comemorativa de 20 anos

Avril Lavigne relançou 'Let Go', o disco que a levou ao estrelato, nesta sexta-feira, 3, em uma edição comemorativa. Foto: Mike Blake/REUTERS

A cantora Avril Lavigne proporcionou um momento nostálgico para os fãs nesta sexta-feira, 3, e relançou o famoso álbum de estreia Let Go.

O disco chegou às lojas no dia 4 de julho de 2002 e marcou o início do sucesso da artista com hits como Complicated e Sk8er Boi.

Para comemorar os 20 anos de aniversário do primeiro lançamento, Avril resolveu criar uma versão comemorativa para o álbum com novas faixas bônus.

Além das músicas que levaram a cantora ao estrelato, Let Go (20th Anniversary Edition) também traz algumas canções do lado B do disco, como Get Over It e Make Up, e outras duas que fazem parte da trilha sonora de filmes, Falling Down e I Don't Give.

A cantora também incluiu uma versão para Breakaway, famosa na voz da cantora norte-americana Kelly Clarkson.

Confira Let Go (20th Anniversary Edition):

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais