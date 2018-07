Leonardo Vieira passou anos sem falar com o irmão quando revelou ser homossexual

Foto: Reprodução/Instagram Leonardo Vieira

A homossexualidade do ator Leonardo Vieira foi revelada para o público de uma forma inesperada. O ator acordou no dia 30 de dezembro e se deparou com fotos suas em um site de fofocas beijando um homem. Além das imagens, Leonardo precisou lidar com uma enxurrada de xingamentos homofóbicos em suas redes sociais.

O ator recebeu apoio da família, inclusive com uma carta escrita por seu pai, militar e católico. Mas isso não significa que se assumir para eles foi uma tarefa fácil. Em entrevista à Contigo, Leonardo relata que, quando tinha 15 anos, seu irmão Gustavo o viu beijando um menino e contou para os pais. "Tudo se transformou em um drama familiar gigantesco. Fiquei anos sem falar com o Gustavo", conta.

"Hoje, eles são a força que eu tenho, a base de tudo, porém, demorou muito até eles aceitarem a minha sexualidade. Se hoje a minha mãe manda beijo para algum ex-namorado meu, é porque foram anos e anos de muita conversa e paciência. Afirmo, sem medo, que foi um processo longo e doloroso".