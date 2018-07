Leonardo DiCaprio se envolve em acidente de carro com a namorada

Leonardo DiCaprio e Nina Agdal reataram o namoro em junho Foto: Reprodução

Leonardo DiCaprio e Nina Agdal teriam se envolvido em um acidente de carro nos Hamptons, nos Estados Unidos, nesse final de semana.

O ator e sua namorada escaparam ilesos quando o carro em que estavam se chocou contra um Mini Cooper.

"Leo e Nina bateram o carro, mas todo mundo está bem. Era um carro de um amigo de Leo", disse uma fonte disse à coluna Page Six, do jornal New York Post.

Uma ambulância foi chamada ao local somente por precaução, mas ninguém precisou de atendimento médico.

Leonardo DiCaprio e Nina reataram o namoro em junho, depois de muitas idas e vindas, muitas vezes tentando esconder o romance.

De acordo com a mesma coluna, o casal "está namorando novamente e havia passado um final de semana romântico nos Hamptons".

Em 2014, eles foram flagrados pela primeira vez deixando uma boate juntos pouco tempo depois de Nina terminar um namoro com o cantor Max George.