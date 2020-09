Leonardo DiCaprio faz tuíte apoiando a campanha 'Defund Bolsonaro'

Leonardo DiCaprio observa enquanto participa do Governors Ball após o Oscar, em 9 de fevereiro Foto: Eric Gaillard/ Reuters

Leonardo DiCaprio compartilhou nesta quarta-feira, 9, um tuíte feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil com um vídeo da campanha 'Defund Bolsonaro' (Corte o financionamento de Bolsonaro, em tradução livre). A iniciativa pede o boicote de empresas de soja, carne e couro que, segundo a organização, ao lado do atual governo brasileiro, estariam relacionadas com queimadas na Amazônia.

"A Associação dos Povos Indígenas do Brasil pergunta a todos os cidadãos, governos e empresas em todo o mundo 'De qual lado você está: Amazônia ou Bolsonaro?', diz a legenda da publicação compartilhada pelo ator.

O artista e ativista ambiental usou as hastags #DefundBolsonaro (Corte o financionamento de Bolsonaro), #AmazonOrBolsonaro (Amazônia ou Bolsonaro) e #WhichSideAreYouOn (De qual lado você está).

Veja a publicação de Leonardo DiCaprio no Twitter:

O post recebeu muitos comentários de brasileiros em português e em inglês apoiando a postura de DiCaprio, mas também contra a mensagem dele.

Leonardo DiCaprio e a Amazônia

O ator já tem um histórico de se engajar em assuntos ambientais e políticos que envolvem a Amazônia. Em 18 de agosto, Leonardo compartilhou nas redes sociais uma reportagem do The Guardian sobre o desmatamento na região brasileira.