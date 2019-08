Artistas mostram indignação com queimadas na Amazônia

Leonardo DiCaprio e Kim Kardashian. Foto: AFP/Instagram/@kimkardashian

Leonardo DiCaprio usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para lamentar as notícias sobre o aumento de queimadas na floresta amazônica.

No perfil oficial no Instagram, o ator republicou uma imagem postada em outra página, com a hastag #regram, que noticiava o ocorrido.

"Cientistas e ativistas pela preservação atribuem a aceleração do desmatamento ao presidente Jair Bolsonaro, que lançou um convite aberto para que madeireiros e fazendeiros limpassem a terra depois que ele tomasse posse em janeiro", afirma a publicação do perfil @rainforestalliance⁣ que foi compartilhado pelo ator com a hashtag #regram.

⁣

“Aterrorizante pensar que a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, criando 20% do oxigênio da Terra, basicamente os pulmões do mundo, tem pegado fogo e queimando nos últimos 16 dias consecutivos, literalmente sem cobertura da mídia! Por quê?”, questiona a Nick Rose em post também divulgado por DiCaprio.

A publicação dele foi comentada por outras personalidades como Kim Kardashian, que republicou a foto nos stories do Instagram.

Nos comentários de DiCaprio, Lindsay Lohan questionou: “Como podemos ajudá-los? Ações falam mais do que palavras, meu amigo”, escreveu a atriz. Camila Cabello também se posicionou: "Isso é comovente e aterrorizante! Me faz querer chorar de frustração".

A modelo brasileira Gisele Bündchen escreveu sobre o papel da floresta amazônica no equilíbrio do clima na Terra. "Não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo na Amazônia. As queimadas crescentes vêm destruindo em dias o que a natureza leva anos, séculos para construir. Eu já estive lá e pude ver de perto como tudo acontece, especialmente como os oportunistas se aproveitam da época das secas para botar a floresta abaixo", escreveu no perfil oficial dela no Instagram.

Anitta aproveitou a questão ambiental em pauta para comentar sobre os indígenas: "Por mim deixava a Amazônia inteira ao cuidado dos indígenas, porque aí não estavam matando, acabando com a nossa floresta, nossos animais, com nosso único patrimônio, que é o pulmão do mundo. O mundo inteiro conhece o País por causa da Amazônia, da quantidade de verde que a gente tem."

Horas depois, a cantora retornou aos stories para negar que sua opinião tenha a ver com seu posicionamento político. "Não me interessa quem 'tacou' fogo, se foi a seca, se foi fulano, se foi beltrano. O que importa é a pessoa resolver a questão", disse a Anitta.

A atriz e apresentadora Fernanda Lima desabafou: "Barbárie ambiental. Até quando?", escreveu na legenda.

Assista ao vídeo: