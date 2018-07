Leonardo DiCaprio doa US$ 20 milhões para ONGs que lutam pela preservação do meio ambiente

Leonardo DiCaprio mantém uma fundação que apoia projetos de desenvolvimento sustentável e proteção ao meio ambiente. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Na última terça-feira, 19, Leonardo DiCaprio anunciou, durante um discurso na Universidade de Yale, que vai doar US$ 20 milhões (cerca de R$ 62,6 milhões) para organizações não governamentais (ONGs) que ajudam na preservação do meio ambiente e no combate à mudança climática.

Durante seu discurso, o ator ainda pediu a Donald Trump que se comprometa com preservação do meio ambiente. "Nós estamos orgulhosos em apoiar o trabalho de mais de 100 organizações aqui [nos Estados Unidos] e no exterior. Esses beneficiários são muito ativos protegendo nossos oceanos, florestas e espécies ameaçadas de extinção para as futuras gerações - e combatem os desafios urgentes da mudança climática", disse DiCaprio, segundo a People.

"Existem, hoje, muitas tecnologias que promovem energia renovável, transporte não poluente e agricultura sustentável, que podem nos dar um futuro brilhante. Nosso desafio é encontrar novas maneiras de usá-las em nossas vidas, empregar milhões de pessoas e tornar cada indivíduo um defensor do ar puro e água limpa. Nós devemos exigir que os políticos aceitem a ciência sobre o clima e se comprometam seriamamente antes que seja tarde demais", continuou.

E fez um apelo a Trump: "Eu ainda acredito que os Estados Unidos têm o potencial de liderar o mundo nessa questão. Nós podemos apenas esperar que o presidente comece a ver isso também, antes que seja tarde".

Desde 2008, a Fundação Leonardo DiCaprio, que luta a favor da preservação dos recursos naturais, já doou mais de US$ 80 milhões (R$ 250,4 milhões) para instituições que apoiam a causa.