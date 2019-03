Leonardo DiCaprio divulga petição para libertar baleias na Rússia

O ator Leonardo DiCaprio usou sua voz como figura pública para lutar pela soltura de 98 orcas e belugas (baleia-branca) presas em cativeiro na Rússia. No Twitter, ele compartilhou uma petição online e pediu o apoio dos seguidores.

“Por favor, assinem essa petição e juntem-se a mim para lutar contra a captura desumana de orcas e belugas na Rússia”, escreveu. A publicação foi compartilhada na última terça-feira, 26, e já acumulou mais de 900 mil assinaturas.

No fim de 2018, imagens aéreas registraram os 87 animais presos em espécies de jaulas na baía de Srednyaya, no extremo leste da Rússia. O caso alcançou a imprensa internacional, que trata a situação como “prisão de baleias”.

De acordo com a National Geographic, investigadores ambientais russos devem chegar a uma decisão sobre o futuro das baleias ainda nesta sexta-feira, 1, a pedido do presidente Vladimir Putin.

Confira o tuíte de Leonardo DiCaprio abaixo:

Please sign this petition and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. https://t.co/OED9zJ9fnz