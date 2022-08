Leonardo Di Caprio termina com Camila Morrone e vida amorosa do ator vira meme; entenda

Justos desde 2018, Leonardo Di Caprio e Camila Morrone não formam mais um casal. Foto: REUTERS/Eric Gaillard/ Instagram/@camilamorrone

Leonardo Di Caprio, 47, voltou para a lista de celebridades solteiras. À People, fontes próximas declararam que o ator não está mais namorando a modelo Camila Morrone, 25. No entanto, o motivo do término ainda é desconhecido por elas.

O casal foi visto pela última vez no dia 4 de julho. Logo depois, o ator aproveitou as férias sozinho na Europa durante o verão. Apesar de as coincidências e informações de fontes próximas, até o momento desta publicação, eles não confirmaram a notícia.

DiCaprio e Camila estavam juntos desde 2018, mas só assumiram a relação em fevereiro de 2020, quando apareceram juntos pela primeira vez na cerimônia do Oscar.

Nas redes sociais, um detalhe tem chamado atenção do público: coincidentemente, Di Caprio tem um longo histórico de namoros com mulheres de até 25 anos, como Camila. A lista inicia com Gisele Bündchen e, ao longo do tempo, inclui Bar Rafaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach e Nina Agdal.

Para ilustrar a relação, internautas fizeram um gráfico que está dando o que falar; confira: