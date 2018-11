Leonardo canta em festa de formatura de filha de Leandro; assista

Leonardo e sua sobrinha, Lyandra. Foto: Instagram / @lyandramotacosta

O cantor Leonardo prestigiou a festa de formatura de sua sobrinha Lyandra, filha de seu irmão Leandro, morto há 20 anos, com quem teve uma dupla de sucesso nos anos 1990, e aproveitou para cantar.

Em um vídeo publicado pela própria Lyandra, que se formou em medicina, o cantor aparece cantando um trecho da música Sonhador no palco da festividade.

"Um agradecimento especial ao meu tio coruja que amo do fundo do meu coração! Por ter abrilhantado ainda mais a nossa noite com a sua voz maravilhosa! Obrigada pelo amor genuíno que o senhor tem por mim, por se fazer presente e se orgulhar de mim!", escreveu Lyandra.

Confira o momento abaixo: