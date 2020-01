Leonardo brinca ao empurrar carro: 'Do que adianta ter Ferrari'

O cantor sertanejo Leonardo. Foto: Instagram/@leonardo

Leonardo publicou um vídeo em seu Instagram neste domingo, 19, em que aparece empurrando uma Ferrari. Ele brincou com a situação e disse que o carro estaria sem gasolina.

Nas imagens, é possível ver um homem no banco do motorista do carro e o cantor empurrando o veículo. Quem gravou a situação foi mulher do cantor, a jornalista Poliana Rocha.

“Do que adianta ter Ferrari e não por gasolina?”, questionou o cantor enquanto empurrava a Ferrari, “mas, bom, eu ando de ‘caminhoneta’”, brincou. Na publicação o cantor colocou a legenda “marque seu amigo que só anda na banguela”, fazendo referência à prática de deixar o veículo desengatado para supostamente economizar combustível.

Nos comentários da publicação alguns artistas, como a cantora Naira Azevedo, riram da situação, e o diretor Boninho brincou com Leonardo. “Se precisar empresto um galão”, disse o diretor do Big Brother Brasil.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais