Léo Santana passa por cirurgia no tornozelo e fala sobre sua recuperação

Léo Santana ficou internado por um dia até receber alta, na manhã desta quarta-feira, 4, em Salvador. Foto: Instagram / @leosantana

Léo Santana sofreu, recentemente, uma lesão no tornozelo direito e perdeu os ligamentos da região. Apesar do susto, ele foi submetido na terça-feira, 3, a uma cirurgia no Hospital Aliança, em Salvador, e publicou no mesmo dia uma foto no Instagram para dizer que o procedimento foi um "sucesso".

Com sorriso no rosto e fazendo uma pose para demonstrar força, o cantor aparece deitado na maca de um hospital e reconheceu o apoio dos fãs na rede social. "Venho aqui só para tranquilizar e agradecer a todos vocês pelas mensagens de carinho. Para glória e honra de Deus, o GG [seu apelido] está bem", escreveu. Nesta quarta, 4, ele recebeu alta por volta das 9h da manhã com a perna enfaixada.

A imagem teve mais de 1,2 milhões de curtidas e algumas personalidades desejaram boas vibrações para o músico. Entre eles, estão Psirico, a sertaneja Naiara Azevedo, Xand, da banda Aviões do Forró, e o jogador de futebol Fred, que atualmente joga pelo Cruzeiro.

Confira a publicação na íntegra: